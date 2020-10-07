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«Думаю, «Спартак» ограничится штрафом». Руслан Нигматуллин — о возможном закрытии «Открытии Арены»

11:11
«Открытие Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Открытие Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о том, что мэрия Москвы хочет временно закрыть «Открытие Арену» за нарушения требований безопасности, связанных с коронавирусной инфекцией.

— Насколько я знаю, заведения, которые отмечаются нарушениями, закрываются на 90 дней или выплачивают определенный штраф, — сказал Нигматуллин «СЭ». — Думаю, «Спартак» ограничится хоть и существенным, но штрафом, до закрытия дело не дойдет. (Сергей Федоров)

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