Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о том, что мэрия Москвы хочет временно закрыть «Открытие Арену» за нарушения требований безопасности, связанных с коронавирусной инфекцией.

— Насколько я знаю, заведения, которые отмечаются нарушениями, закрываются на 90 дней или выплачивают определенный штраф, — сказал Нигматуллин «СЭ». — Думаю, «Спартак» ограничится хоть и существенным, но штрафом, до закрытия дело не дойдет. (Сергей Федоров)