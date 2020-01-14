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Дуглас Сантос перевез дочь и жену в Санкт-Петербург

18:20
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью клубному телевидению рассказал, что его дочь и жена приехали с ним в Санкт-Петербург.

— Отпуск получился крутым, — рассказал Сантос. — Провел его с семьей и друзьями. Катался на квадроцикле, купался, возился с дочкой. Дочь родилась в Бразилии, нам сказали, что через 5 месяцев она будет готова к переезду. И сейчас они с женой приехали со мной в Россию и больше не собираются уезжать. Сейчас они рядом, чему я очень рад.

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