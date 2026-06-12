Дуглас Сантос рассказал о возвращении в сборную Бразилии после почти 10-летней паузы

Капитан «Зенита» и игрок сборной Бразилии Дуглас Сантос в авторской колонке для «СЭ» рассказал, как воспринял новый вызов в национальную команду.

«Новый вызов в сборную получил в прошлом году после почти десятилетней паузы, что для многих, наверное, стало неожиданностью. Не стану скрывать, случались моменты, когда и мне казалось, что больше не пригласят, но я никогда не переставал верить, что возвращение в национальную команду реально. Продолжал как следует работать в «Зените», стараясь расти, прибавлять в мастерстве, играть хорошо и стабильно. Поэтому, когда возможность наконец представилась вновь, я был полностью готов ею воспользоваться», — написал Дуглас Сантос в авторской колонке для «СЭ».

Дуглас Сантос вошел в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2026. Свой первый матч на турнире бразильцы сыграют 13 июня против Марокко.

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