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15 июля, 22:55

Дуглас Сантос: «Второй тайм нам совсем не удался, мы провели его совсем нехорошо»

Дуглас Сантос прокомментировал игру «Зенита» в матче против «Химок»
Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос оценил игру команды в матче 1-го тура РПЛ против «Химок».

«Мы очень хорошо играли первые двадцать минут, контролировали мяч, доводили атаки до логического завершения, до ударов, забили красивый гол.

К сожалению, после этих двадцати минут мы перестали контролировать игру, она перестала получаться такой, как мы хотели. Второй тайм нам совсем не удался, мы провели его совсем нехорошо.

То, как мы провели его, помешало нам увезти три очка домой», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита».

Источник: https://t.me/fczenit/6383
Дуглас Сантос
ФК Зенит
ФК Химки
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 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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