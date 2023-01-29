Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:40

Дубль Тюкавина принес «Динамо» победу в товарищеском матче с боснийской командой

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
«Динамо» — «Борац» .
Фото ФК «Динамо»

«Динамо» победило команду «Борац», которая представляет Боснию, в товарищеском матче со счетом 3:2.

Дубль в составе бело-голубых сделал нападающий Константин Тюкавин. Еще один гол на счету защитника Николаса Маричаля.

Товарищеские матчи. Клубы

«Динамо» Москва (Россия) — «Борац Б-Л» (Босния) — 3:2 (0:1)

Голы: Мркаич, 24 (0:1). Тюкавин, 82 — с пенальти (1:1). Маричаль, 87 (2:1). Мркаич, 105 (2:2). Тюкавин, 110 (3:2).

«Динамо»: Лещук (Купцов, 97), Скопинцев (Паршивлюк, 61), Сазонов (Лаксальт, 61), Кутицкий (Осокин, 61), Фернандес (Александров, 61. Шагиахметов, 110), Фомин (Маричаль, 61), Захарян (Сулаквелидзе, 61. Зазвонкин, 97), Майсторович (Гагнидзе, 61), Смолов (Муми Нгамале, 61), Лесовой (Тюкавин, 61), Боков (Гладышев, 61).

Предупреждение: Захарян, 54.

ФК Динамо (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Стали известны мотивы двойного убийства на Флотской улице в Москве
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В ЦСКА сообщили, что Гайч покинул расположение команды: «Договоренности между клубами по условиям финализированы»
Йоканович: «Тюкавин был, есть и будет важным игроком для «Динамо»
Йоканович подвел итоги товарищеского матча против «Бораца»
Масалитин: «Большой плюс, что Гайч уходит в аренду»
Экс-нападающий «Локомотива» Ари: «Зенит» сильно потеряет, если Малком уйдет в «ПСЖ»
Семин: «Есть ощущение, что вторая часть сезона РПЛ может преподнести сюрпризы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орещук: «ПСЖ» хочет бесплатную аренду Малкома с опцией. А «Зениту» какой интерес?»

Семин: «Есть ощущение, что вторая часть сезона РПЛ может преподнести сюрпризы»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости