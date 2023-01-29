Дубль Тюкавина принес «Динамо» победу в товарищеском матче с боснийской командой
«Динамо» победило команду «Борац», которая представляет Боснию, в товарищеском матче со счетом 3:2.
Дубль в составе бело-голубых сделал нападающий Константин Тюкавин. Еще один гол на счету защитника Николаса Маричаля.
Товарищеские матчи. Клубы
«Динамо» Москва (Россия) — «Борац Б-Л» (Босния) — 3:2 (0:1)
Голы: Мркаич, 24 (0:1). Тюкавин, 82 — с пенальти (1:1). Маричаль, 87 (2:1). Мркаич, 105 (2:2). Тюкавин, 110 (3:2).
«Динамо»: Лещук (Купцов, 97), Скопинцев (Паршивлюк, 61), Сазонов (Лаксальт, 61), Кутицкий (Осокин, 61), Фернандес (Александров, 61. Шагиахметов, 110), Фомин (Маричаль, 61), Захарян (Сулаквелидзе, 61. Зазвонкин, 97), Майсторович (Гагнидзе, 61), Смолов (Муми Нгамале, 61), Лесовой (Тюкавин, 61), Боков (Гладышев, 61).
Предупреждение: Захарян, 54.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2