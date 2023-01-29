Семин: «Есть ощущение, что вторая часть сезона РПЛ может преподнести сюрпризы»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, чего ждет от второй части сезона-2022/23 чемпионата России.

«Возобновление чемпионата жду, конечно. Есть ли интрига? «Спартак» и «Ростов» не дадут «Зениту» легко завоевать трофей. ЦСКА тоже может навязать борьбу. Шансы есть у всех преследователей, но и «Зенит» настроен серьезно. Естественно, им хочется выиграть пять сезонов подряд и вписать себя в историю турнира. Борьба будет не хуже, чем в АПЛ», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров. Его ближайшим преследователем является «Спартак», он отстает от питерской команды на 6 очков. На третьей строчке расположился «Ростов» с 35 баллами за 17 матчей.