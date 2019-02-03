Дубль Сулейманова принес "Краснодару" победу над "Нью-Ингленд Революшн"

"Краснодар" обыграл клуб MLS "Нью-Ингленд Революшн" (2:0) в товарищеском матче. В составе победителей дубль сделал Магомед-Шапи Сулейманов. Игра состоялась в испанской Марбелье

Товарищеский матч

"Краснодар" (Россия) - "Нью-Ингленд Революшн" (США) - 2:0 (0:0)

Голы: Сулейманов, 49 (1:0). Сулейманов, 77 (2:0).

"Краснодар": Сафонов (Синицын, 46), Марков, Бородин, Голубев, Фьолусон, Рамирес (Ивашин, 81), Газинский (Мацукатов, 46), Куэва (Текучев, 60), Уткин (Назаров, 84), Сулейманов, Игнатьев.

Предупреждение: Газинский, 43.

3 февраля. Марбелья. Стадион "Municipal de Marbella"

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь