Дубль Джорджевича принес «Локомотиву» победу в матче с молодежкой

В субботу «Локомотив» провел тренировку вместе с молодежной командой, а также сыграл контрольный матч в формате два тайма по 20 минут, информирует клубная пресс-служба.

Основной состав одержал победу со счетом 2:1. Дубль оформил Лука Джорджевич, который сначала воспользовался навесом Алексея Миранчука, а затем реализовал выход один на один. Молодежка ответила голом Даниила Чернякова после мощного удара с дальней дистанции.

Контрольный матч

«Локомотив» (Москва) — «Локомотив"-молодежка — 2:1

Голы: Джорджевич (2) — Черняков.

«Локомотив»: Коченков, Чорлука, Магкеев, Идову, Живоглядов, Коломейцев, Куликов, Рыбчинский, Ал.Миранчук, Тугарев, Джорджевич.

«Локомотив"-молодежка: Сухорученко, А. Мухин. Иваньков, Сухарев (Шарков), Лысов, Петухов, Шмаков, Черняков, Карев, Барабошкин, Хлынов.

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