Дркушич присоединится к «Зениту» на следующей неделе

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Дркушича, рассказал «СЭ», когда футболист прибудет в расположение сине-бело-голубых.

«В начале следующей недели он должен присоединиться к команде», — сказал Ратковица «СЭ».

Словенец летом 2024 года перешел в «Зенит» из «Сочи». Сразу после трансфера Дркушич на правах аренды уехал в «Црвену Звезду».