Дркушич присоединится к «Зениту» на следующей неделе
Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Дркушича, рассказал «СЭ», когда футболист прибудет в расположение сине-бело-голубых.
«В начале следующей недели он должен присоединиться к команде», — сказал Ратковица «СЭ».
Словенец летом 2024 года перешел в «Зенит» из «Сочи». Сразу после трансфера Дркушич на правах аренды уехал в «Црвену Звезду».
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|19:00
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Динамо Мх – Локомотив
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|1.03
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|
Пари НН – Акрон
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|16:30
|
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|- : -
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|
Ахмат – Рубин
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|
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Бителло
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Маркус Вендел
Зенит
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
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