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Горшков заявил, что Малком не помешает «Зениту»

Камила Абдурахманова
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал новость о возможном возвращении Малкома в «Зенит».

— В последнем сезоне в «Зените» Малком наконец-то набрал форму. Он индивидуально сильный футболист. Главное, чтобы у него была мотивация играть за «Зенит». Почему бы его не вернуть?

— Нужен ли сейчас «Зениту» Малком?
— В «Зените» собраны качественные футболисты, но хорошие игроки, как Малком не помешают. Не помню, чтобы бразилец играл без мотивации, — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

В этом сезоне Малком принял участие в 22 матчах за «Аль-Хиляль» в рамках различных соревнований. Он забил 6 голов и отдал 9 голевых передач. Контракт футболиста с «Аль-Хилялем» действует до конца июня 2027 года.

Источник: «РБ Спорт»
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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