Дриусси заявил, что уйдет из «Зенита» в «Ривер Плейт» летом

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси во время общения с фанатами «Ривер Плейта» в Twitch сообщил, что вернется в аргентинский клуб в июне, информирует lapaginamillonaria.com.

«Я вернусь в июне» , — сказал Дриусси.

25-летний футболист хотел вернуться в «Ривер Плейт» еще в зимнее трансферное окно, однако питерский клуб его не отпустил.

Дриусси объяснил сорвавшийся переход так: «Зенит» очень активно «вел» нападающего «Гремиу» Пепе, но тот отказался играть в России. Клуб не смог мне найти замену, поэтому возможный переход в «Ривер Плейт» сорвался. Травма Малкома? Она здесь не имеет никакого значения".

Ранее также сообщалось, что летом «Сан-Паулу» может составить конкуренцию «Ривер Плейт» в борьбе за Дриусси.

Дриусси, который перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» в 2017 году за 15 миллионов евро, в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ провел 11 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.