«Химки» — «Зенит»: стартовые составы команд
«Химки» примут «Зенит» в матче 1-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Себаи.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Оздоев, Кузяев, Вендел, Мостовой, Азмун, Дзюба.
Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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