«Дождались». «Спартак» отметил возвращение Промеса пародией на «Интерстеллар»

«Спартак» в своем Twitter опубликовал новое видео, посвященное будущему возвращению в команду нападающего Квинси Промеса. Ролик содержит пародирует сцену из фильма «Интерстеллар».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе столичного клуба он стал чемпионом России и обладателем национального Суперкубка страны, а также победил в споре лучших бомбардиров премьер-лиги сезона-2017/18.