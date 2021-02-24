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«Дождались». «Спартак» отметил возвращение Промеса пародией на «Интерстеллар»

22:32
Квинси Промес. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Квинси Промес. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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«Спартак» в своем Twitter опубликовал новое видео, посвященное будущему возвращению в команду нападающего Квинси Промеса. Ролик содержит пародирует сцену из фильма «Интерстеллар».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе столичного клуба он стал чемпионом России и обладателем национального Суперкубка страны, а также победил в споре лучших бомбардиров премьер-лиги сезона-2017/18.

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