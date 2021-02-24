«Ахмат» провел первую тренировку в Грозном в 2021 году

«Ахмат» вернулся в Грозный и возобновил тренировки на домашней базе. Это было первое занятие команды в Грозном в 2021 году, сообщает пресс-служба клуба.

Занятие планировалось провести на запасном поле «Ахмат Арены», в итоге было принято решение сохранить газон и потренироваться на поле с искусственным покрытием в Академии футбола «Рамзан».

«Ахмат» уже успел провести один матч, победив в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Ростова» (1:0).

28 февраля грозненцы сыграют против «Динамо» в рамках 20-го тура Тинькофф РПЛ. Время начала матча — 16.30 (мск).