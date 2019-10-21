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Доменико Тедеско: «У «Спартака» отличные центральные защитники»

20:19
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эфире программы 8-16 на телеканале «Матч Премьер» заявил, что красно-белые располагают отличными центральными защитниками.

— На сегодняшний день ситуация такая: у нас есть трансферный период, — сказал Тедеско. — Был переломный период летом, когда ушли 17 игроков. На сегодняшний день я доволен командой. Сейчас нам нужно добиться стабильности состава.

— Оборона не нуждается в качественном усилении?

— У нас отличные центральные защитники. Они еще не добились максимума своего потенциала, но главное, что мы можем улучшаться.

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




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