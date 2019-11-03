Доменико Тедеско: «Спартаку» нет никакого смысла смотреть на турнирную таблицу»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед игрой 15-го тура чемпионата России с «Арсеналом» отметил, что не видит никакого смысла смотреть на турнирную таблицу.

— Довольны ли вы игрой «Спартака» с «Ростовом», и стоит ли ожидать схемы с 4 защитниками против «Арсенала»?

— Мы должны уметь варьировать схемы. Почему нет? Может быть, сыграем завтра в 4 защитника.

— «Спартаку» нужно набирать очки. Важно ли, что команда может приблизиться к соперникам в верхней части таблицы, которые вчера сыграли вничью?

— Сейчас нет никакого смысла смотреть на турнирную таблицу. Надо идти от игры к игре. Сейчас в нашем активе 4 очка. Надеемся, продолжить положительную динамику.

— Смотрели ли игру Зенит — ЦСКА?

— Я видел обзор матча. Все мое время уходит на подготовку к игре с «Арсеналом». Смотреть другие матчи в полном объеме нет времени.

— В составе «Арсенала» не сыграет Александр Ломовицкий, который принадлежит «Спартаку». Не жаль ли вам, что не сможете посмотреть на своего футболиста?

— Александр очень хороший игрок, но сейчас у нас нет возможности следить за всеми игроками. И делать прогнозы и планы на июнь. Все мысли о ближайших играх. Рад, что он не сыграет с нами, потому что он сильный игрок. У «Арсенала» хороший состав, хорошие контратаки. В последних матчах им не повезло. Они играли здорово, создавали голевые моменты. Нам будет непросто, будем делать все зависящее, чтобы выиграть матч.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр