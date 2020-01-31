Доменико Тедеско: «Соболев завтра точно не сыграет. А дальше посмотрим»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча с «Ростовом» сообщил, что новичок команды Александр Соболев не примет участие в этой встрече.
— Нет, завтра он точно не сыграет. А дальше посмотрим, — цитирует Тедеско сайт «Спартака».
— Чем вас привлек этот форвард?
— Когда мы играли дома против «Крыльев Советов», я обратил на него внимание. Мне понравился стиль игры Александра. Он высокий, здорово цепляется за мячи... Нам нужен нападающий такого плана. В то же время у нас есть другие отличные форварды: Ларссон, Понсе, Шюррле и Мирзов. Прошли те времена, когда игра команды строилась вокруг одного футболиста. У нас команда, а новый нападающий добавит вариативности. Хочу поблагодарить руководство клуба за то, что трансфер состоялся.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2020-01-31-press-konferentsiya_s_uchastiyem_domeniko_tedesko/