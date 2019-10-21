РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Доменико Тедеско: «Шюррле очень тепло отзывался о «Спартаке»

20:21
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эфире программы 8-16 на телеканале «Матч Премьер» заявил, что форвард красно-белых Андре Шюррле тепло отзывался о команде.

— Шюррле много проболел, пропустил много занятий, но важно, как он проявил себя на последних тренировок, — сказал Тедеско. — Наш план заключался в том, чтобы сыграть первые 10 минут на пределе возможностей.

— Шюррле дал характеристику по игрокам, все все-таки на одном языке говорите?

— Кое о чем мы разговаривали, не только с Шюррле. К сожалению, со всеми не было времени поговорить. Андре очень тепло отзывался о команде.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 10693
Все опросы
Какого результата добьется «Спартак» с Тедеско в этом сезоне?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир