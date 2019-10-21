Доменико Тедеско: «Шюррле очень тепло отзывался о «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эфире программы 8-16 на телеканале «Матч Премьер» заявил, что форвард красно-белых Андре Шюррле тепло отзывался о команде.

— Шюррле много проболел, пропустил много занятий, но важно, как он проявил себя на последних тренировок, — сказал Тедеско. — Наш план заключался в том, чтобы сыграть первые 10 минут на пределе возможностей.

— Шюррле дал характеристику по игрокам, все все-таки на одном языке говорите?

— Кое о чем мы разговаривали, не только с Шюррле. К сожалению, со всеми не было времени поговорить. Андре очень тепло отзывался о команде.

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