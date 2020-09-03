Доменико Тедеско признан лучшим тренером РПЛ в августе
10:11
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признан лучшим тренером августа в Тинькофф РПЛ.
За немецкого специалиста единогласно проголосовали эксперты «Матч Премьер», болельщики и представители РПЛ.
В августе «Спартак» одержал 4 победы и дважды сыграл вничью. После 6 туров сезона-2020/21 красно-белые возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с 14 очками, опережая «Зенит» на 1 очко.
? Доменико Тедеско — лучший тренер #ТинькоффРПЛ в августе— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 3, 2020
??? За наставника «Спартака» единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты Матч Премьер и болельщики#ТренерМесяца pic.twitter.com/BDBzHaOVpB