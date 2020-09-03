Доменико Тедеско признан лучшим тренером РПЛ в августе

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признан лучшим тренером августа в Тинькофф РПЛ.

За немецкого специалиста единогласно проголосовали эксперты «Матч Премьер», болельщики и представители РПЛ.

В августе «Спартак» одержал 4 победы и дважды сыграл вничью. После 6 туров сезона-2020/21 красно-белые возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с 14 очками, опережая «Зенит» на 1 очко.