Доменико Тедеско: «Позитивно оцениваю РПЛ, она сильна тактически»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказал свое мнение о российской премьер-лиге. Он отметил, что в лиге есть пять-шесть сильных команд.

— Я оцениваю чемпионат очень позитивно. Первые пять-шесть команд сильны, в том числе индивидуально. Тактически РПЛ тоже на очень хорошем уровне. В Германии российскую лигу несколько недооценивают. Хотя это не случайность, что победитель РПЛ попадает в первую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов. Сборная также показывает приличные результаты.

— Молодому тренеру, любящему тактику, такой чемпионат должен быть по душе.

— Чувствую, меня еще долго будут держать за эдакого Тактика-Умника. Конечно, тактика играет важную роль. Но, на мой взгляд, решающее значение имеют отношения с людьми: с футболистами, персоналом команды, фанатами. Важно, чтобы все в клубе чувствовали себя единым целым, все сердца горели ради решения общей задачи. В противном случае никакая тактика тебе не поможет.

— ЧМ-2018 изменил футбол в России?

— Мне самому трудно сравнивать, но часто слышу, что изменил. Нет сомнения, что для российского футбола мировой чемпионат стал огромным событием.

Доменико Тедеско — о «Спартаке», русском языке и взаимодействиях с Томасом Цорном