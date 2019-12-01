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Доменико Тедеско: «Пенальти был чистейший. Не знаю, что говорить ребятам»

21:47
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Зенита» (0:1) в матче 18-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

— Разочарование? Да, мы плохо играли в первом тайме, — сказал Тедеско в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым». — По поводу гола не скажу, был ли он или не был. Во втором тайме лучше играли, создавали преимущество на флангах. Пенальти был чистейший. (речь идет о неназначении 11-метрового в ворота «Зенита» в моменте на 76-й минуте встречи с защитником Ярославом Ракицким, который предположительно сыграл рукой в штрафной площади сине-бело-голубых — Прим. «СЭ») Не знаю, что говорить ребятам. Если так будет продолжаться, то не понимаю, как потом играть в футбол.

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Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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