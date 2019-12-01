Левников согласен с удалением Оздоева и неназначенным пенальти в моменте с Ракицким

Бывший арбитр ФИФА, экс-глава Коллегии футбольных арбитров РФС Николай Левников прокомментировал спорные эпизоды второго тайма матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (1:0). В частности, он согласен с двумя желтыми карточками Магомеду Оздоеву и неназначением пенальти в ворота «Зенита» в моменте с Ярославом Ракицким.

— Первая карточка — без сомнений. Срыв перспективной атаки, — сказал Левников в эфире «Матч премьер». — Хорошее пространство для атаки, так что желтая карточка показана правильно. Во втором тайме эпизод трактуется департаментом судейства и инспектирования как безрассудное поведение, так что основание для карточки было. Но Оздоев попал не в голову, не в шею, а в плечо, так что она пограничная. И поскольку это не прямая красная, а вторая желтая, судья не мог обратиться к ВАР.

Момент с рукой Ракицкого. Мяч попадает в ногу, затем, возможно, касается руки. Обычно не является нарушением, если мяч касается руки после того, как попал самому игроку в голову или в ногу. Решение не назначать пенальти было правильным.

В таких играх арбитры поднимают планку единоборств и стараются не мельчить карточками. Но это не всегда получается. В такой игре арбитр имел право показывать столько предупреждений. Но мне кажется, что в таких топовых матчах судья должен поднимать планку единоборств.