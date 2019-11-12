Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему он согласился возглавить команду. Специалист сменил на этом посту Олега Кононова.

— Тем временем, в Германии началась тренерская карусель. Может? вы сказали «Спартаку» «да» слишком рано?

— Нет, я так не считаю. Я мог бы работать в бундеслиге. Но шанс работать в большом клубе за границей — это очень интригующе.

— В континентальном восприятии вы в «Спартаке» в центре внимания. Вы считаете это плюсом или минусом?

— Ни то, ни другое. Я не тот человек, чья карьера распланирована. Для меня дело не в том, исчезну ли я с экранов Москве. Все дело в том, считаю ли я свою задачу привлекательной. И «Спартак» — это ни в коем случае не регресс. Это очень большой клуб.

— Вы подписали контракт на два года.

— Клуб предложил мне более долгосрочный контракт. Но я счел это самым справедливым решением. Таким образом, обе стороны могут получить лучшее первое представление друг о друге. Я тоже не из тех, хочет использовать клуб как трамплин, чтобы руководители быстро заметили меня. Я могу себе представить, что останусь в «Спартаке» дольше, — сказал специалист в интервью Kicker.

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