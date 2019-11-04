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Доменико Тедеско: «Мы не заслужили победу сегодня»

21:17
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Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России, ставшее для него первым после назначения на эту должность.

— Сегодня мы не заслужили победу из-за первого тайма. Мы недостаточно хорошо играли как без мяча, так и с мячом. Соперник умудрялся сохранять мяч. Да и гол мы пропустили слишком просто. Есть что исправлять. Второй тайм получился лучше, но соперник сыграл грамотно, сбил наш ритм.

Спартак — Арсенал Т

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