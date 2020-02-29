Доменико Тедеско: «Комличенко простил «Спартак». Но мы заслужили победу!»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов после победы над «Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России.

— Мы заслужили эту победу. Рады этим трем очкам. Нам немного повезло в случае с ударами Комличенко, — отметил Тедескою — Мы как будто сами предложили ему забить. Счет мог стать 1:1 или 1:2. Ситуация осложнилась бы. Нельзя такое себе позволять. Нельзя дарить сопернику моменты. Он простил нас. Будем над этим работать. (Дмитрий Зеленов)