Доменико Тедеско: «Комличенко простил «Спартак». Но мы заслужили победу!»
19:06
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов после победы над «Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России.
— Мы заслужили эту победу. Рады этим трем очкам. Нам немного повезло в случае с ударами Комличенко, — отметил Тедескою — Мы как будто сами предложили ему забить. Счет мог стать 1:1 или 1:2. Ситуация осложнилась бы. Нельзя такое себе позволять. Нельзя дарить сопернику моменты. Он простил нас. Будем над этим работать. (Дмитрий Зеленов)
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи