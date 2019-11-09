Доменико Тедеско: «Если бы в Германии мне давали карточки, я бы пропустил десять матчей за сезон»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев» (2:0) отметил, что не заслуживает желтых карточек за свои эмоции. По его словам, в Германии за это не наказывают.

— Не боитесь, что матч с «Зенитом» вам придется наблюдать с трибуны? У вас уже три желтые карточки.

— Нет. Ничего не боюсь. Без эмоций футбола не существует. Если дают карточку за то, что от эмоций прыгаешь в технической зоне, футбол на этом закончится. Если бы в Германии мне давали за это карточки, я бы пропустил десять матчей за сезон. Да, признаю, я выскочил на поле, но при этом игра была остановлена. Зачем за это давать карточки?! Это поразительно. (Игорь Рабинер)