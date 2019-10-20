Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско — о лимите на легионеров в чемпионате России. Его команда накануне сыграла вничью с «Рубином» (0:0) в 13-м туре чемпионата России.

— У нас есть российские футболисты на каждую позицию, это не проблема. — цитируют Тедеско «РИА Новости». — В конце концов, определяющим фактором является качество игрока. А оно есть как у местных ребят, так и у иностранцев. Да, конечно, для меня лимит — это что-то новое, ты не до конца свободен в своем выборе. Потому что если начать игру с пятью российскими футболистами и предстоит вынужденная замена, то выпускать на поле можно будет только россиянина.

Напомним, Тедеско сменил Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых.

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