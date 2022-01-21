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«Должны выйти на самоокупаемость». Гендиректор «Химок» Габулов — о стратегии развития

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Владимир Габулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» выразил надежду, что клуб выйдет на самоокупаемость.

— Новый телеконтракт РПЛ, по которому клубы будут получать в несколько раз больше, сильно поможет?

— Это большое дело для развития всего футбола. Каждый представитель РПЛ получит существенную поддержку, за исключением только самых больших клубов, для которых получаемая сумма не сыграет особой роли. Есть новый телевизионный контракт, другие контракты РПЛ, есть спонсоры у самих клубов, и мы работаем в этом направлении, есть доходы от продажи футболистов. Все детали будут прописаны в нашей стратегии. Цель «Химок» — примерно через семь-десять лет выйти на самоокупаемость.

Полностью интервью Габулова

Владимир Габулов
Футбол
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
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Ахмат – Уфа
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

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И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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 15 1 0
Александр Соболев

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