«Должны выйти на самоокупаемость». Гендиректор «Химок» Габулов — о стратегии развития

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» выразил надежду, что клуб выйдет на самоокупаемость.

— Новый телеконтракт РПЛ, по которому клубы будут получать в несколько раз больше, сильно поможет?

— Это большое дело для развития всего футбола. Каждый представитель РПЛ получит существенную поддержку, за исключением только самых больших клубов, для которых получаемая сумма не сыграет особой роли. Есть новый телевизионный контракт, другие контракты РПЛ, есть спонсоры у самих клубов, и мы работаем в этом направлении, есть доходы от продажи футболистов. Все детали будут прописаны в нашей стратегии. Цель «Химок» — примерно через семь-десять лет выйти на самоокупаемость.

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