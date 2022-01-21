«Не Черевченко виноват в последнем месте». Гендиректор «Химок» Габулов оценил работу главного тренера

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» отметил, что в последнем месте команды виноват не только тренер.

— Как вам работа Игоря Черевченко? Не считаете, что тренер виноват в нынешнем положении «Химок» в таблице?

— Мы давно знакомы с Игорем Геннадьевичем, общий язык нашли сразу. Это высококвалифицированный специалист, показывавший ранее хорошие результаты во всех клубах, которые возглавлял. У него четкое понимание футбола, в который должна играть команда. Игорь Геннадьевич нацелен на результат, уверен в себе. Что касается вины, то здесь совокупность факторов, которые повлияли на промежуточный результат в таблице. Абсолютно не считаю крайним тренера в этой ситуации.