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Сегодня, 07:00

«Не Черевченко виноват в последнем месте». Гендиректор «Химок» Габулов оценил работу главного тренера

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Владимир Габулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» отметил, что в последнем месте команды виноват не только тренер.

Владимир Габулов. «С Кокориным на связи, но темы его перехода в «Химки» нет. А контракт с Жирковым — формальность». Большое интервью Владимира Габулова

— Как вам работа Игоря Черевченко? Не считаете, что тренер виноват в нынешнем положении «Химок» в таблице?

— Мы давно знакомы с Игорем Геннадьевичем, общий язык нашли сразу. Это высококвалифицированный специалист, показывавший ранее хорошие результаты во всех клубах, которые возглавлял. У него четкое понимание футбола, в который должна играть команда. Игорь Геннадьевич нацелен на результат, уверен в себе. Что касается вины, то здесь совокупность факторов, которые повлияли на промежуточный результат в таблице. Абсолютно не считаю крайним тренера в этой ситуации.

Владимир Габулов
Футбол
ФК Химки
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Гамид Агаларов

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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

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П
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Реми Кабелла

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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