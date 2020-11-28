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Долги «Тамбова» по зарплатам составляют больше 140 миллионов рублей

16:30
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Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова в интервью «СЭ» рассказала о размере долга со стороны клуба.

— Сколько сейчас составляют долги клуба и каким вам видится выход из сложившейся ситуации?

— По зарплате больше 140 миллионов рублей. Руководство клуба усилиями спортивного директора Павла Худякова, а также за счет продажи Владимира Обухова в «Ростов» закрыло долги по зарплате за летние месяцы перед игроками и тренерами. Плюс налоги, плюс контрагенты, многие из которых, кстати, идут навстречу, дают скидки, рассрочки, отсрочки. Я выше говорила, мы же второй сезон домашние матчи, по сути, проводим на выезде. Нам каждый раз нужно организовать матч в другом регионе. За каждый шаг нужно платить. Есть еще офис. Там тоже долги перед людьми, которым нужно кормить семьи. Поэтому ситуация реально тяжелая и неприятная. Что касается выхода из нее, думаю, наиболее реальными вариантами являются переезд клуба или объединение с какой-либо из команд. Это мое мнение. Но для меня очевидно, что в Тамбове футбольная команда РПЛ объективно не может существовать. (Сергей Федоров)

Полное интервью с Ольгой Коноваловой можно прочесть на сайте «СЭ»

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