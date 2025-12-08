Добровинский предложил «Динамо» вернуть Захаряна к началу следующего сезона

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» предложил бело-голубым вернуть полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«В следующем сезоне я бы вернул Арсена Захаряна в «Динамо». Там у него не получается. Вспомните, сколько пользы он приносил в «Динамо» — голы, пасы. Но того Захаряна сейчас нет. Очевидно, что из «Динамо» уйдет несколько иностранцев в следующем сезоне. В команде должны быть россияне», — сказал Добровинский «СЭ».

В этом сезоне 22-летний Захарян принял участие в 11 матчах во всех турнирах и забил один гол.