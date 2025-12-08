ЦСКА проведет три сбора в ОАЭ во время зимнего перерыва

Пресс-служба ЦСКА объявила, что команда с 8 декабря вышла в отпуск.

Во время зимнего перерыва армейцы планируют провести три учебно-тренировочных сбора в столице ОАЭ — Абу-Даби. Первый состоится с 13 по 26 января, второй — с 30 января по 10 февраля, третий — с 14 по 26 февраля.

Отмечается, что информация о товарищеских матчах будет опубликована позднее.

ЦСКА набрал 36 очков в 18 играх и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России.