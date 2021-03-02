«Добро пожаловать». «Рубин» подшутил над возвращением Промеса в РПЛ

Пресс-служба казанского «Рубина» в Instagram подшутила над новичком «Спартака» Квинси Промесом.

В соцсети клуба появилось видео того, как защитник «Рубина» Илья Самошников получает мяч на фланге и пробрасывает его между ног голландца.

«Добро пожаловать, Квинси Промес», — написала пресс-служба под роликом.

«Спартак» проиграл «Рубину» (0:2) в 20-м туре РПЛ. Промес не отметился результативными действиями. В московский клуб 29-летний футболист перешел в январе 2020 года из «Аякса».