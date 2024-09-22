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Сегодня, 15:17

В «Спартаке» сообщили, что Зорин и Маркиньос пропустят матч с «Динамо»

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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что полузащитник команды Даниил Зорин получил повреждение.

«Зорин получил повреждение в прошлом матче. Маркиньос не в заявке по семейным обстоятельствам», — сказал Зеленов.

Зорин сыграл за «Спартак» 19 сентября в матче FONBET Кубка России с «Крыльями Советов» (4:1). Он сделал голевую передачу.

22 сентября «Спартак» встретится с московским «Динамо» в 9-м туре РПЛ. Начало — в 16.30 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
Маркиньос Коста
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«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
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«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 1 : 1
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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