В «Спартаке» сообщили, что Зорин и Маркиньос пропустят матч с «Динамо»
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что полузащитник команды Даниил Зорин получил повреждение.
«Зорин получил повреждение в прошлом матче. Маркиньос не в заявке по семейным обстоятельствам», — сказал Зеленов.
Зорин сыграл за «Спартак» 19 сентября в матче FONBET Кубка России с «Крыльями Советов» (4:1). Он сделал голевую передачу.
22 сентября «Спартак» встретится с московским «Динамо» в 9-м туре РПЛ. Начало — в 16.30 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
Результаты / календарь
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|3 : 1
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|1 : 1
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1
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