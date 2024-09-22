В «Спартаке» сообщили, что Зорин и Маркиньос пропустят матч с «Динамо»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что полузащитник команды Даниил Зорин получил повреждение.

«Зорин получил повреждение в прошлом матче. Маркиньос не в заявке по семейным обстоятельствам», — сказал Зеленов.

Зорин сыграл за «Спартак» 19 сентября в матче FONBET Кубка России с «Крыльями Советов» (4:1). Он сделал голевую передачу.

22 сентября «Спартак» встретится с московским «Динамо» в 9-м туре РПЛ. Начало — в 16.30 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.