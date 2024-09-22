«Спартак» — «Динамо»: Угальде и Барко в атаке красно-белых

Стали известны составы на матч 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Встреча пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 16.30 мск.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Медина, Бонгонда, Барко, Угальде.

«Динамо»: Лунев, Фернандес, Маричаль, Даса, Майсторович, Фомин, Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Нгамале, Гомес.

После 8-ми туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» располагается на четвертой строчке (16).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча чемпионата России.