Воробьев шуткой описал гол «Спартаку»: «Спина болела»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в разговоре с «СЭ» прокомментировал свой гол в матче 10-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

«Гол «Спартаку»? Спина болела. Почему? Не знаю», — сказал Воробьев «СЭ».

«Локомотив» возглавил турнирную таблицу РПЛ — 24 очка. У «Зенита» (23 очка) и «Краснодара» (21 очко), которые 28 сентября сыграют друг против друга.