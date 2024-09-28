Бабич назвал отставание «Спартака» от первого места слишком большим для 10 туров

Защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал положение команды в турнирной таблице РПЛ.

Красно-белые уступили «Локомотиву» в 10-м туре РПЛ со счетом 1:3. «Локомотив» после 10 матчей возглавил турнирную таблицу РПЛ с 24 очками, «Спартак» с 16 баллами — на 6-м месте.

«Нынешнее отставание от первого места — слишком большое для 10 туров. Согласен с этим. Исправить ситуацию можно только работой», — сказал Бабич.