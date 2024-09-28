Гильерме считает, что у «Локомотива» есть чемпионский потенциал

Экс-вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал победу команды над «Спартаком» (3:1) в матче 10-го тура РПЛ.

— Как тебе «Локомотив»?

— *********!

— Смогут стать чемпионами?

— Потенциал есть.

Гильерме выступал за «Локомотив» с 2007 по 2024 год. 38-летний вратарь покинул московский клуб минувшим летом в связи с истечением контракта.

Железнодорожники после 10 матчей возглавили турнирную таблицу РПЛ с 24 очками. «Спартак» с 16 очками — на 6-й строчке.