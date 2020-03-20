Дмитрий Тарасов призвал помогать пожилым людям во время пандемии

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов призвал во время эпидемии коронавируса уделить больше внимания пожилым и одиноким людям. По его словам, он уже помог нескольким пенсионерам во время последнего визита в магазин.

— В период карантина стоит заботиться не только о себе, но и смотреть по сторонам — может, рядом есть те, кому также нужна помощь, — написал Тарасов в своем Instagram. - От нас не убудет из-за пачки макарон, а доброе дело сделаем. Вокруг нас есть пожилые и одинокие люди, которым самим приходится ходить в магазин за продуктами. Это могут быть даже ваши соседи по поселку или дому. На людей старше 60 лет вирусы действуют сильнее, им правда сейчас лучше не совершать лишние вылазки в город.

Можно просто повесить у себя в подъезде объявления с предложением помочь пожилым соседям с покупкой продуктов и лекарств в ближайшие пару недель. Это не чужие люди, вы живете через стенку с ними.