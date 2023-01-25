«Ростов» обыграл «Джохор» в товарищеском матче
«Ростов» обыграл малайзийский «Джохор» в товарищеском матче на тренировочном сборе в ОАЭ — 2:0.
В составе российского клуба дубль сделал нападающий Егор Голенков.
«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 17 матчах.
Товарищеские матчи. Клубы
«Ростов» — «Джохор» — 2:0 (2:0)
Голы: Голенков, 6 (1:0). Голенков, 20 (2:0).
«Ростов»: Песьяков (Цулая, 41), Терентьев (Чернов, 41), Осипенко (Мелехин, 41), Прохин (Мухин, 41), Сильянов (Байрамян, 41), Миронов (Уткин, 41), Глебов (Щетинин, 41), Комаров (Мельников, 41), Полоз (Селява, 41), Голенков (Лангович, 41), Сухомлинов (Комличенко, 41).
Предупреждения: Миронов, 32. Комаров, 36. Щетинин, 60. Уткин, 69.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2