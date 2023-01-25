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Сегодня, 18:36

«Ростов» обыграл «Джохор» в товарищеском матче

Мария Гусева
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«Ростов» обыграл малайзийский «Джохор» в товарищеском матче на тренировочном сборе в ОАЭ — 2:0.

В составе российского клуба дубль сделал нападающий Егор Голенков.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 17 матчах.

Товарищеские матчи. Клубы
«Ростов» — «Джохор» — 2:0 (2:0)
Голы: Голенков, 6 (1:0). Голенков, 20 (2:0).
«Ростов»: Песьяков (Цулая, 41), Терентьев (Чернов, 41), Осипенко (Мелехин, 41), Прохин (Мухин, 41), Сильянов (Байрамян, 41), Миронов (Уткин, 41), Глебов (Щетинин, 41), Комаров (Мельников, 41), Полоз (Селява, 41), Голенков (Лангович, 41), Сухомлинов (Комличенко, 41).
Предупреждения: Миронов, 32. Комаров, 36. Щетинин, 60. Уткин, 69.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Егор Голенков
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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