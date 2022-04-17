Выбирай игрока 25-го тура!

Именно ты решаешь, кто стал лучшим

Смолов — гол 32-летнего нападающего принес победу «Динамо», которое продолжает погоню за «Зенитом»;

Беленов — сделал 6 сейвов и позволил «Уфе» сохранить ничью в матче с ЦСКА;

Юри Алберто — оформил гол + пас в матче с «Уралом» и помог «Зениту» сохранить отрыв от «Динамо»;

Соболев — забил первый гол в 2022 году и спас «Спартак» от поражения в матче с «Рубином»;

Изидор — оформил дубль и помог «Локо» увезти важную ничью из Сочи;

Щетинин — голевая передача и уверенная игра в центре поля принесли гостевую победу «Ростову»;

Зиньковский — отметился ассистом в домашней победе над «Краснодаром»;

Лантратов — 6 сейвов вратаря «Химок» помогли увезти ничью из Нижнего Новгорода.