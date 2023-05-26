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Селюк: «Если «Краснодар» будет играть с душой и посчитает матч с ЦСКА важным, то выиграет»

Селюк поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — ЦСКА
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — ЦСКА, который пройдет в 29-м туре РПЛ.

«Это будет интересный матч, от него зависит судьба второго места в чемпионате. ЦСКА в этом матче не устраивает ничья. Потому что «Спартак», скорее всего, обыграет «Пари НН» и у них будет 56 очков. А у ЦСКА в случае ничьей с «Краснодаром» будет 55. В следующем туре ЦСКА играет с «Ростовом» — еще одним конкурентом по турнирной таблице. ЦСКА нужна победа, «Краснодару» тоже. Конечно, даже если они победят, то в тройку не попадут. Этот матч последний в сезоне на домашнем стадионе, и он больше для зрителей. «Краснодар» захочет показать, что они не хуже ЦСКА, просто так сложилось, что они на шестом месте. Если «Краснодар» будет играть с душой и посчитает этот матч важным, то он выиграет. Если будет играть постольку-поскольку и беречь силы и игроков на суперфинал Кубка, то может выиграть ЦСКА. Но, скорее всего, игрокам «Краснодара» интереснее играть с такими, как ЦСКА, и получать удовольствие от игры. Я бы ставил, что однозначно обе забьют, но с большим преимуществом «Краснодара». Можно поставить на то, что будет забито больше двух мячей», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится в субботу, 27 мая. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-esli-krasnodar-budet-igrat-s-dushoi-i-poschitaet-match-s-cska-vazhnym-to-vyigraet-254142/
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ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Селюк
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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