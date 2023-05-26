Данни: «Если меня включат в Зал славы «Зенита», то буду очень счастлив и горд»

Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» оценил идею руководства сине-бело-голубых создать Зал славы клуба.

«Это отличная идея. Пока со мной никто не связывался из «Зенита» на этот счет. Если меня включат в Зал славы клуба, то буду очень счастлив и горд. И, конечно, приеду в Санкт-Петербург на эту церемонию», — сказал Данни «СЭ».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» рассказал, что клуб планирует сделать на «Газпром Арене» Зал славы.