Спортивный директор «Шахтера» рассказал, что «Торпедо» и «Крылья Советов» интересовались Подстреловым

Спортивный директор «Шахтера» Владимир Нидергаус ответил на вопрос об интересе российских клубов к игроку команды Дмитрию Подстрелову.

«Официального предложения по Подстрелову не получали, но агенты и менеджеры разных клубов звонили мне и ему персонально, интерес был», — приводит «РБ Спорт» слова спортивного директора «Шахтера».

— Интерес от «Торпедо» и «Крыльев Советов»?

— Все правильно.

24-летний футболист выступает за «Шахтер» с 2020 года. В сезоне-2021/22 Подстрелов сыграл 34 матча за белорусский клуб, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.