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Сегодня, 17:30

Спортивный директор «Шахтера» рассказал, что «Торпедо» и «Крылья Советов» интересовались Подстреловым

Алина Савинова
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Спортивный директор «Шахтера» Владимир Нидергаус ответил на вопрос об интересе российских клубов к игроку команды Дмитрию Подстрелову.

«Официального предложения по Подстрелову не получали, но агенты и менеджеры разных клубов звонили мне и ему персонально, интерес был», — приводит «РБ Спорт» слова спортивного директора «Шахтера».

— Интерес от «Торпедо» и «Крыльев Советов»?
— Все правильно.

24-летний футболист выступает за «Шахтер» с 2020 года. В сезоне-2021/22 Подстрелов сыграл 34 матча за белорусский клуб, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-shahtera-by-l-interes-k-podstrelovu-ot-torpedo-i-kry-l-ev-sovetov/
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