Бывший генменеджер «Химок» Поляцкин: «Немножко неправильно сделали из Садыгова злодея»

Бывший генеральный менеджер «Химок» Дмитрий Поляцкин прокомментировал ситуацию вокруг инвестора клуба Туфана Садыгова.

«Садыгов должен погасить долги? Честно — не знаю. Может быть, спонсоры. Может быть, кто-то еще. Мое мнение: немножко неправильно сделали из Туфана злодея. Он сделал много всего хорошего. Думаю, что разберутся. Мособласть, какие-то фирмы. При всем при этом глобально атмосфера какая? Плохих высказываний от игроков нет», — цитирует Поляцкина «РБ Спорт».

По словам бывшего генерального менеджера, в определенный момент Садыгов не смог финансово поддерживать работу «Химок».

«Люди, которые не получили свои деньги, написали письма, хотят их получить. Глобально все понимают: да, им не заплатили, но у человека были проблемы, его арестовали», — добавил Поляцкин.

Сотрудники «Химок» ранее написали открытое письмо в адрес министра спорта Михаила Дегтярева, президента РФС Александра Дюкова и президента РПЛ Александра Алаева с просьбой помочь с получением долгов по зарплате после приостановки деятельности клуба.

В июне 2025 года «Химки» объявили о приостановке деятельности из-за финансовых проблем. Позднее клуб был исключен из РФС, а налоговая инспекция подала заявление в суд с просьбой признать команду банкротом.

Садыгов проходит фигурантом по уголовному делу о мелком взяточничестве.