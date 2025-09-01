РПЛ, 8-й тур: даты и расписание матчей после сентябрьской паузы

Матчи 8-го тура РПЛ пройдут с 12 по 14 сентября. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание РПЛ, 8-й тур

12 сентября, пятница

19.00. «Рубин» — «Динамо» Махачкала

13 сентября, суббота

14.00. «Пари НН» — «Оренбург»

16.45. «Динамо» — «Спартак»

16.45. «Ахмат» — «Локомотив»

19.30. «Краснодар» — «Акрон»

14 сентября, воскресенье

14.30. «Крылья Советов» — «Сочи»

17.00. «Балтика» — «Зенит»

19.30. «Ростов» — ЦСКА

С 5 по 7 сентября матчей РПЛ не будут из-за паузы на игры сборной России.

Следить за последними новостями, расписанием и результатами матчей можно на сайте «СЭ» — в матч-центре и ленте раздела РПЛ.

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