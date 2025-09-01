ЦСКА — «Краснодар»: Шафеев ошибочно не удалил Дугласа Аугусто

На 82-й минуте матча 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» (1:1) судья Рафаэль Шафеев ошибочно не вынес второе предупреждение и не удалил Дугласа Аугусто. Первую желтую карточку краснодарец получил на 60-й минуте за неспортивное поведение.

В том моменте футболист «быков», не сыграв в мяч, ударил Матеуса Алвеса шипами в область ахилла. Пятка Дугласа Аугусто была на газоне, удар он нанес частью шипов, потому не возникло оснований для применения прямой красной карточки. Но для желтой они были.

Таким образом, число ключевых ошибок бригады Шафеева выросло до четырех. Он не вынес второе предупреждение Жоао Виктору и не удалил его, зря удалил Джона Кордобу и не назначил пенальти в ворота «Краснодара», когда в его штрафной площади произошел контакт мяча с рукой Виктора Са.