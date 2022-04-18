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Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» с ЦСКА

Виктория Кравченко
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Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Парфенов поздравил клуб со столетием и поделился ожиданиями от предстоящего матча команды в 1/4 финала Кубка России.

«Прежде всего хочется поздравить клуб. Если дата официально празднуется, значит, кем-то признана. Это день рождения важного для меня клуба, желаю ему побед и трофеев, потому что со «Спартаком» связано слово «трофей». Хотел бы также поздравить болельщиков, пожелать им побед любимой команды, потому что им уже хочется трофеев, они переживают за «Спартак», — цитирует Парфенова ТАСС.

«Шанс на победу в Кубке России есть, поэтому команда должна сделать больше, чем нужно, для завоевания трофея. Мы только можем переживать и поддерживать, но вся ответственность на игроках», — добавил Парфенов.

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков «Спартака». Позже клуб назывался «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 апреля. Начало — в 19.30 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/14400719

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Дмитрий Парфенов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
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 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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Локомотив – Н. Новгород
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 - : -
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 - : -
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