Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» с ЦСКА

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Парфенов поздравил клуб со столетием и поделился ожиданиями от предстоящего матча команды в 1/4 финала Кубка России.

«Прежде всего хочется поздравить клуб. Если дата официально празднуется, значит, кем-то признана. Это день рождения важного для меня клуба, желаю ему побед и трофеев, потому что со «Спартаком» связано слово «трофей». Хотел бы также поздравить болельщиков, пожелать им побед любимой команды, потому что им уже хочется трофеев, они переживают за «Спартак», — цитирует Парфенова ТАСС.

«Шанс на победу в Кубке России есть, поэтому команда должна сделать больше, чем нужно, для завоевания трофея. Мы только можем переживать и поддерживать, но вся ответственность на игроках», — добавил Парфенов.

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков «Спартака». Позже клуб назывался «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 апреля. Начало — в 19.30 (мск).