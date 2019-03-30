Дмитрий Парфенов: "Почему "Урал" не побеждает с ноября? Давайте о ближайшей игре говорить"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в эфире "Матч премьер" поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против "Ростова". Специалист не стал комментировать безвыигрышную серию екатеринбуржцев в чемпионате, которая длится уже пять игр.

- Три матча из четырех играли с топовыми клубами.

- У нас в чемпионате вообще нет легких матчей. Как и каждая команда, делаем выводы, хотим побеждать.

- Последняя победа у вас была аж в ноябре. С чем связана полоса неудач?

- Давайте об игре говорить. Мы двигаемся от игры к игре, очень хотим выиграть, готовимся.

Трансляция матча "Ростов" - "Урал"