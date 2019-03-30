18:57 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Парфенов: "Почему "Урал" не побеждает с ноября? Давайте о ближайшей игре говорить"

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Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в эфире "Матч премьер" поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против "Ростова". Специалист не стал комментировать безвыигрышную серию екатеринбуржцев в чемпионате, которая длится уже пять игр.

- Три матча из четырех играли с топовыми клубами. 

- У нас в чемпионате вообще нет легких матчей. Как и каждая команда, делаем выводы, хотим побеждать. 

- Последняя победа у вас была аж в ноябре. С чем связана полоса неудач?

- Давайте об игре говорить. Мы двигаемся от игры к игре, очень хотим выиграть, готовимся.

Трансляция матча "Ростов" - "Урал"

Ростов - Урал

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
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