Дмитрий Парфенов: "Почему "Урал" не побеждает с ноября? Давайте о ближайшей игре говорить"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в эфире "Матч премьер" поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против "Ростова". Специалист не стал комментировать безвыигрышную серию екатеринбуржцев в чемпионате, которая длится уже пять игр.
- Три матча из четырех играли с топовыми клубами.
- У нас в чемпионате вообще нет легких матчей. Как и каждая команда, делаем выводы, хотим побеждать.
- Последняя победа у вас была аж в ноябре. С чем связана полоса неудач?
- Давайте об игре говорить. Мы двигаемся от игры к игре, очень хотим выиграть, готовимся.
Трансляция матча "Ростов" - "Урал"
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