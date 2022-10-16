Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:56

Игнатьев рассказал, что мог сходить в клуб, чтобы отвлечься от футбола

Читать «СЭ» в

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о своей игре в текущем сезоне.

«Можно ли сказать, что я сейчас в лучшей форме за карьеру? Я так смотрю со стороны, по меркам российского футбола, у нас нападающие в основном раскрываются в определенный период. Да, у меня есть удачные и неудачные игры. Но, считаю, в моем случае главное — работать и тренироваться. И впереди, может, будут супер успешные сезоны в плане результативности. Главное сейчас сосредоточиться на тренировках, убрать все в сторону. Раньше было много моментов всяких. Отвлекал себя от футбола всякой фигнёй. Я клубы часто не посещал. Но мог сходить, не отрицаю. Но сейчас основной фокус на футболе и это дает свои плоды», — приводит слова Игнатьева Sport24.

Он также заявил, что сейчас не ставит перед собой никаких целей, а просто хочет выходить на поле и помогать команде добиваться результатов. По его словам, голы будут приходить вследствие его работы и помощи партнерам по команде.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 15 матчей в составе «Локомотива», забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-16-forvard-lokomotiva-ignatyev-ranshe-otvlekal-sebya-ot-futbola-vsyakoy-figney-mog-skhodit-v-klub

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Иван Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник-суперталант спился, зарезал человека, ночевал с бомжами. В худший момент жизни его спасла Любовь
Лучшую волейболистку Италии затравили расисты. Она хочет уйти из сборной
Командир «Ахмата» сообщил о ежедневных потерях ВСУ в 500 человек
Армия РФ нанесла удары по объектам военного управления и энергетики Украины
Системы ПВО под Белгородом побили мировой рекорд по дальности поражения в воздухе
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Лайшев назвал матч ЦСКА — «Спартак» интереснее Эль-Класико
Булыкин — о Лоськове и Пашинине в «Локомотиве»: «Всегда нужно давать шанс своим воспитанникам»
Мещеряков считает возвращение Лоськова и Пашинина одним из факторов для улучшения положения «Локомотива»
Семин — о назначении Лоськова и Пашинина в «Локомотив»: «Они знают, как добывались победы!»
Смородская не видит в возвращении Лоськова и Пашинина в «Локо» никакого смысла
Лебеденко назвал «Локомотив» аутсайдером РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лоськов и Пашинин вернулись в тренерский штаб «Локомотива»

Смородская не видит в возвращении Лоськова и Пашинина в «Локо» никакого смысла
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 6 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости